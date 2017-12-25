Минобороны закупит модернизированные беспилотники «Форпост»

Министерство обороны РФ может закупить улучшенные беспилотники «Форпост». Об этом сообщил замглавы ведомства Юрий Борисов.

Он отметил, что закупка может начаться с 2019 года. Аппараты хорошо показали себя при операциях ВКС РФ в Сирии. Новая серия беспилотников будет изготавливаться с учетом этого опыта, полностью из российских деталей. В качестве новшества могут добавить локатор.

Борисов выразил благодарность сотрудникам завода, обеспечивавшим техобслуживание беспилотных аппаратов в Сирии. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) представил порядка 30 моделей «Форпостов», отметил замглавы Минобороны. В комплекс входят три самолета и наземная станция управления. Вес одного аппарата достигает 500 килограмм. Беспилотник применяют в разведывательных операциях. Топлива хватает на 16-часовое использование.