Минобороны закупит модернизированные беспилотники «Форпост»

Мы в соц.сетях:
ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

 Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей

Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей
«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных
«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

 Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию
ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

 Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей

Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей
«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных
«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

 Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию
14:46   25 Декабря 2017
Россия
59

Минобороны закупит модернизированные беспилотники «Форпост»

Минобороны закупит модернизированные беспилотники «Форпост»

Министерство обороны РФ может закупить улучшенные беспилотники «Форпост». Об этом сообщил замглавы ведомства Юрий Борисов.

Он отметил, что закупка может начаться с 2019 года. Аппараты хорошо показали себя при операциях ВКС РФ в Сирии. Новая серия беспилотников будет изготавливаться с учетом этого опыта, полностью из российских деталей. В качестве новшества могут добавить локатор.

Борисов выразил благодарность сотрудникам завода, обеспечивавшим техобслуживание беспилотных аппаратов в Сирии. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) представил порядка 30 моделей «Форпостов», отметил замглавы Минобороны. В комплекс входят три самолета и наземная станция управления. Вес одного аппарата достигает 500 килограмм. Беспилотник применяют в разведывательных операциях. Топлива хватает на 16-часовое использование.

Автор: Павел Никифоров
#беспилотники #минобороны рф #форпост
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой» Россия
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»
Эсеры ждут помощи от журналистов в поиске кандидата на следующих выборах президента России.
14:39   25 Декабря 2017
978
США намерены купить истребители на Украине Весь мир

США намерены купить истребители на Украине

14:29   25 Декабря 2017
2963
США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян Весь мир

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

12:57   25 Декабря 2017
999
Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных Ближнее зарубежье

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

12:50   25 Декабря 2017
2488
Новости smi2.ru
Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

 США намерены купить истребители на Украине

США намерены купить истребители на Украине

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

 «Он имел в виду другое»: Пентагон объяснил слова генерала Неллера о войне с Россией

«Он имел в виду другое»: Пентагон объяснил слова генерала Неллера о войне с Россией