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 Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию
15:05   25 Декабря 2017
Весь мир
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Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Внутренняя политика Британии касательно России и ее роль в международном урегулировании поставили под удар отношения Лондона и Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в минувшую пятницу, 22 декабря, посетил Москву, где встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили двусторонние отношения России и Великобритании, а также ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове.

Представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказала, зачем Джонсон прилетел в Россию на самом деле. Она заметила, что Великобритания сейчас рискует потерять Москву как политического и экономического партнера. Это уже сильно ударило по Лондону. Именно поэтому, несмотря на длительные раздумья, глава МИД Великобритании все-таки посетил РФ.

«Вы о значительной роли Великобритании в урегулировании сирийского кризиса слышали когда-нибудь? Пока нет. Может быть на Украине играет Лондон какую-нибудь особую игру? Тоже нет. В мировом «оркестре» эта супердержава за последние несколько лет нигде не сказала никакого решающего слова», — объясняет дипломат.

 

Одновременно с этим, отмечает Захарова, британцам пришлось оправдываться за вторжение в Ирак. И на этом фоне они, не оставляя себе никаких зазоров для отступления, «долбили российскую тему» во внутренней политике. Этим они загнали себя в тупик: начали «терять Россию». Поэтому Джонсон поехал в Москву.

И его поездка не оказалась напрасной. За закрытыми дверями, рассказывает дипломат, британцы показали готовность слушать и взаимодействовать с Москвой.

Автор: Юлия Халус
#россия #великобритания #политика #мария захарова #новости #весь мир #борис джонсон
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