Легендарный немецкий футболист написал петербурженке, пережившей теракт

Известный спортсмен отправил девушке посылку и написал небольшое письмо со словами поддержки. Пострадавшая во время теракта в Петербурге до сих пор проходит реабилитацию.

Легендарный футболист, экс-голкипер «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливер Кан вышел на связь с Эвелиной Антоновой, которая чуть не погибла во время весеннего теракта в петербургском метро. С футболистом встретились журналисты Sputnik Deutschland и передали ей подарок от спортсмена.

«Оливер Кан! Оливер Кан про меня знает!» — обрадовалась 24-летняя девушка.

Оказалось, что она с детства следит за успехами сборной Германии и призналась, что ей очень приятно такое внимание. В записке Кан пожелал ей сил и боевого духа, которые помогут выздороветь. Он также прислал ей футболку знаменитого мюнхенского клуба со своим автографом.

Девушка рассказала, что в Кане ее привлекает «брутальная харизматичность», сильный характер и талант. Эвелина вспомнила, что футболист ее совершенно очаровал, когда она была еще подростком.

С корреспондентом издания она также поделилась своими воспоминаниями о дне теракта. По ее словам, это было странное чувство: будто ты во сне и летишь в пропасть. В момент взрыва Эвелина находилась совсем рядом с террористом, активировавшим бомбу. Из вагона она выбралась сама, а на улицу ей помог выйти незнакомец.

Девушке предстоит еще множество операций, но ее это не страшит. Она строит планы на будущее: планирует получить новую профессию и очень хочет поехать к морю — сейчас ей нельзя летать и загорать. Родные девушки рассказывают о ее состоянии и процессе лечения в специальной группе «ВКонтакте».