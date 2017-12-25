Путин отправил в отставку главу Воронежской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Алексей Гордеев был назначен на пост губернатора Воронежской области 12 марта 2009 года. В сентябре 2014-го переизбран на второй срок.

Известно, что Гордеев сам обратился к первому лицу страны с просьбой покинуть пост. Новая должность Гордеева — постоянный представитель президента в Центральном федеральном округе.

Временно исполнять обязанности губернатора будет глава администрации города Воронежа - Александр Гусев.