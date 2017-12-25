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14:47   25 Декабря 2017
Россия
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Кремль прокомментировал блокировку аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook

Кремль прокомментировал блокировку аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook

Пресс-секретарь российского лидера Димитрий Песков заявил, что новость о блокировке аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадыров в Instagram и Facebook обеспокоила Кремль.

По его словам, подобные действия не могут не обеспокоить, и они сказываются на репутации социальных сетей Instagram и Facebook. Песков подчеркнул, что вопросы есть и их нужно осмыслить.

«Главное, это не добавляет реноме вот этим социальным сетям», — сказал пресс-секретарь президента РФ. 

Журналисты спросили Пескова, обсуждают ли в Кремле ответ на решение Instagram и Facebook заблокировать аккаунты главы Чечни. Дмитрий Сергеевич ответил — нет.

 

 

Рамзан Кадыров заявлял, что зарегистрировался в приложении Mylistory, которое разработал некий Магомед Эсханов. У разработчика нет других приложений в App Store и Google Play. Внешне Mylistory выглядит как Instagram, но в золотом цвете. Популярные хэштеги в Mylistory — Чечня, Кадыров, Аллах или Путин.

 

Автор: Олег Королев
#россия #кадыров #чечня #общество
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