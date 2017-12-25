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14:20   25 Декабря 2017
Россия
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Кремль выразил беспокойство по поводу спора о новых антироссийских санкциях США

Кремль выразил беспокойство по поводу спора о новых антироссийских санкциях США

В Кремле знают о дискуссии в США, начавшейся по поводу новых санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дипломат отметил, что в Кремле обеспокоены этим спором. Дискуссия разразилась как среди граждан Соединенных Штатов, так и в различных новостных изданиях и газетах.

Пресс-секретарь отметил, что не хотел бы использовать громкие заявления вроде «холодной войны». Однако, Москва не хотела бы, чтобы отношения с Вашингтоном, находящиеся на довольно низком уровне, подвергались дополнительным рискам.

Ранее Песков заявил, что Кремль не намерен обсуждать отмену антироссийских санкций, потому что это должно остаться за людьми, принявшими эти ограничения. Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл санкции против России незаконными.

Автор: Павел Никифоров
#антироссийские санкции #песков #кремль
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