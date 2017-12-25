Кремль остался доволен мировым соглашением между Роснефтью и АФК «Система»

Мы в соц.сетях:
ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

 Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей

Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей
«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных
«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

 Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию
ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

 Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей

Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей
«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных
«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

 Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию
14:23   25 Декабря 2017
Весь мир
51

Кремль остался доволен мировым соглашением между Роснефтью и АФК «Система»

Кремль остался доволен мировым соглашением между Роснефтью и АФК «Система»

Кремль остался удовлетворен сделкой между Роснефтью и АФК «Система». В президентской администрации надеются, что процедура будет реализовано без каких-либо проблем.

В Администрации президента остались довольны достижением мирового соглашения между «Роснефтью» и АФК «Система». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее 22 декабря стороны заключили двустороннюю сделку о завершении спора. Согласно условиям договора АФК «Система» выплатит «Башнефти» сто миллиардов рублей в срок не позднее 30 марта будущего года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанка. После выплаты указанной суммы истец отказывается от претензий. 

Напомним, что дело Башнефти стало самым резонансным после дела ЮКОСа. Этот процесс также является одним из самых неоднозначных в области бизнеса в современной России.

Автор: Александра Гегельская
#кремль #роснефть #мировое соглашение #афк система
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой» Россия
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»
Эсеры ждут помощи от журналистов в поиске кандидата на следующих выборах президента России.
14:39   25 Декабря 2017
978
США намерены купить истребители на Украине Весь мир

США намерены купить истребители на Украине

14:29   25 Декабря 2017
2963
США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян Весь мир

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

12:57   25 Декабря 2017
999
Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных Ближнее зарубежье

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

12:50   25 Декабря 2017
2488
Новости smi2.ru
Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

 США намерены купить истребители на Украине

США намерены купить истребители на Украине

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

 «Он имел в виду другое»: Пентагон объяснил слова генерала Неллера о войне с Россией

«Он имел в виду другое»: Пентагон объяснил слова генерала Неллера о войне с Россией