Кремль остался доволен мировым соглашением между Роснефтью и АФК «Система»

Кремль остался удовлетворен сделкой между Роснефтью и АФК «Система». В президентской администрации надеются, что процедура будет реализовано без каких-либо проблем.

В Администрации президента остались довольны достижением мирового соглашения между «Роснефтью» и АФК «Система». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее 22 декабря стороны заключили двустороннюю сделку о завершении спора. Согласно условиям договора АФК «Система» выплатит «Башнефти» сто миллиардов рублей в срок не позднее 30 марта будущего года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанка. После выплаты указанной суммы истец отказывается от претензий.

Напомним, что дело Башнефти стало самым резонансным после дела ЮКОСа. Этот процесс также является одним из самых неоднозначных в области бизнеса в современной России.