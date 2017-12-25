Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, встретился с членами Совета Безопасности РФ и обсудил подготовку к конгрессу Национального диалога Сирии.

По его словам, также Владимир Владимирович обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы сирийского урегулирования. На совещании присутствовали председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель ГД Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь СБ Николай Патрушев, министры обороны и иностранных дел и другие.

Президент РФ обсудил с Советом Безопасности социально-экономическую повестку дня и текущие внутрироссийские вопросы. Владимир Владимирович подробно обговорил перспективы сирийского урегулирования и результаты очередных переговоров в Астане, добавил Песков.