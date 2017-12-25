Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии

Мы в соц.сетях:
ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

 Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей

Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей
«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных
«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

 Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию
ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

 Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей

Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей
«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных
«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

 Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию
14:15   25 Декабря 2017
Весь мир
51

Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии

Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, встретился с членами Совета Безопасности РФ и обсудил подготовку к конгрессу Национального диалога Сирии.

По его словам, также Владимир Владимирович обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы сирийского урегулирования. На совещании присутствовали председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель ГД Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь СБ Николай Патрушев, министры обороны и иностранных дел и другие. 

Президент РФ обсудил с Советом Безопасности социально-экономическую повестку дня и текущие внутрироссийские вопросы. Владимир Владимирович подробно обговорил перспективы сирийского урегулирования и результаты очередных переговоров в Астане, добавил Песков. 

«Обменялись мнениями о подготовке национального конгресса», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Автор: Тоня Краснова
#россия #путин #сирия #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой» Россия
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»
Эсеры ждут помощи от журналистов в поиске кандидата на следующих выборах президента России.
14:39   25 Декабря 2017
972
США намерены купить истребители на Украине Весь мир

США намерены купить истребители на Украине

14:29   25 Декабря 2017
2945
США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян Весь мир

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

12:57   25 Декабря 2017
990
Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных Ближнее зарубежье

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

12:50   25 Декабря 2017
2484
Новости smi2.ru
Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

 США намерены купить истребители на Украине

США намерены купить истребители на Украине

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

 «Он имел в виду другое»: Пентагон объяснил слова генерала Неллера о войне с Россией

«Он имел в виду другое»: Пентагон объяснил слова генерала Неллера о войне с Россией