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14:02   25 Декабря 2017
Россия
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Песков: Россия не будет обсуждать отмену санкций

Песков: Россия не будет обсуждать отмену санкций

Кремль выразил беспокойство по поводу дискуссии, начавшейся в США из-за новых санкций против России. Москва, однако, не будет обсуждать их отмену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что негативно относится к этим санкциям, отметил Песков. Президент ранее указывал на их незаконность и отмечал, что Москва не будет обсуждать их отмену, потому как считает, что эти лежит на совести лиц, принявших их.

Пресс-секретарь подчеркнул, что власти РФ в этой области опираются на «принцип взаимности». Поэтому принятие другими странами новых ограничений не остается без внимания. Решение об ответе всегда принимает президент Путин, сообщил Песков. С 2014 года администрация Вашингтона высказывается в пользу отключения Москвы от межбанковской системы SWIFT. Пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что не может обсуждать эту тему, не имея официальной информации.

Автор: Павел Никифоров
#россия #антироссийские санкции #песков #swift
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