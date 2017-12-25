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14:00   25 Декабря 2017
Весь мир
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Москва не принимала решений об отправке оружия в Донбасс — Песков

Москва не принимала решений об отправке оружия в Донбасс — Песков

Журналисты поинтересовались о решении Кремля после соответствующего заявления Вашингтона. Речь идет о поставках вооружения.

Глава пресс-службы Дмитрий Песков подтвердил, что в Администрации российского президента не принимали решение об отправки оружия в Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, будет ли Россия предоставлять оборонительные системы на восток Украины он отметил, что по данному моменту обсуждения и конкретного решения не было. Он также выразил надежду на то, что достигнутые договоренности об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР будут реализованы. По его словам, процесс настолько тонкий и чувствительный, что о деталях на данный момент лучше не рассуждать.

Автор: Александра Гегельская
#россия #донбасс #песков #днр #лнр
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