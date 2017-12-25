В Госдуме намерены узнать причину блокировки аккаунтов Кадырова

Комитет Госдумы по информационной политике отправит запрос администрации соцсетей Instagram и Facebook, чтобы узнать причины блокировки аккаунтов чеченского лидера Рамзана Кадырова.

В Комитете отметили, что хотели бы публичного комментария от администраторов социальных сетей в этом вопросе. Ведомство выразило надежду, что такой шаг не является примером ограничения свободы слова и информации. Об этом сообщил руководитель комитета Леонид Левин.

Если информация не будет предоставлена в ближайшие дни, Комитет отправит официальный запрос представителям Instagram и Facebook. От администрации соцсетей потребуют разъяснить причины блокировки. Аккаунт Кадырова был закрыт на прошлой неделе. В ответ на это чеченский лидер завел страничку в другой сети, заявив, что Госдеп США может посещать ее только с разрешения властей Чечни и Министерства иностранных дел России.