В Госдуме намерены узнать причину блокировки аккаунтов Кадырова

Мы в соц.сетях:
ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

 Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей

Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей
«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных
«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

 Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию
ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

 Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей

Москвичка прикоснулась к магии за 1,2 миллиона рублей
«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных
«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

 Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию
13:48   25 Декабря 2017
Россия
59

В Госдуме намерены узнать причину блокировки аккаунтов Кадырова

В Госдуме намерены узнать причину блокировки аккаунтов Кадырова

Комитет Госдумы по информационной политике отправит запрос администрации соцсетей Instagram и Facebook, чтобы узнать причины блокировки аккаунтов чеченского лидера Рамзана Кадырова.

В Комитете отметили, что хотели бы публичного комментария от администраторов социальных сетей в этом вопросе. Ведомство выразило надежду, что такой шаг не является примером ограничения свободы слова и информации. Об этом сообщил руководитель комитета Леонид Левин.

Если информация не будет предоставлена в ближайшие дни, Комитет отправит официальный запрос представителям Instagram и Facebook. От администрации соцсетей потребуют разъяснить причины блокировки. Аккаунт Кадырова был закрыт на прошлой неделе. В ответ на это чеченский лидер завел страничку в другой сети, заявив, что Госдеп США может посещать ее только с разрешения властей Чечни и Министерства иностранных дел России.

Автор: Павел Никифоров
#кадыров #instagram #комитет госдумы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой» Россия
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»
Эсеры ждут помощи от журналистов в поиске кандидата на следующих выборах президента России.
14:39   25 Декабря 2017
978
США намерены купить истребители на Украине Весь мир

США намерены купить истребители на Украине

14:29   25 Декабря 2017
2963
США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян Весь мир

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

12:57   25 Декабря 2017
999
Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных Ближнее зарубежье

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

12:50   25 Декабря 2017
2488
Новости smi2.ru
Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

 США намерены купить истребители на Украине

США намерены купить истребители на Украине

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

 «Он имел в виду другое»: Пентагон объяснил слова генерала Неллера о войне с Россией

«Он имел в виду другое»: Пентагон объяснил слова генерала Неллера о войне с Россией