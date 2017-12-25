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13:47   25 Декабря 2017
Россия
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Гордон баллотируется в президенты от Партии добрых дел

Гордон баллотируется в президенты от Партии добрых дел

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон подтвердила, что поучаствует в президентских выборах в 2018 году от Партии добрых дел.

По ее словам, Партия добрых дел — «самая добрая партия РФ», защищающая детей, женщин, свободу, природу и пенсионеров. В субботу, 23 декабря, Партия добрых дел выдвинула своим кандидатом в президенты Екатерину Гордон.

«Эта партия не устраивает провокаций», — сказала правозащитница.

 

Гордон добавила, что Партия добрых дел не привязана к политической идеологии, а «просто делает хорошие дела». Екатерина Викторовна поблагодарила членов партии за помощь и подчеркнула, что у них не будет «пафосного съезда», а на сэкономленные деньги они подтвердят свои добрые цели.

 «Купим одежду нуждающимся многодетным мамам и их детям»,  — отметила журналистка.  

 

Автор: Тоня Краснова
#россия #выборы #политика #гордон #партия добрых дел
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