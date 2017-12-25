Гордон баллотируется в президенты от Партии добрых дел

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон подтвердила, что поучаствует в президентских выборах в 2018 году от Партии добрых дел.

По ее словам, Партия добрых дел — «самая добрая партия РФ», защищающая детей, женщин, свободу, природу и пенсионеров. В субботу, 23 декабря, Партия добрых дел выдвинула своим кандидатом в президенты Екатерину Гордон.

«Эта партия не устраивает провокаций», — сказала правозащитница.

23 декабря 2017 года Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, на проходящем в Москве внеочередном съезде, приняла решение выдвинуть своим кандидатом в президенты Екатерину Гордон! Подробности на GoGordon.ru pic.twitter.com/T8dukMoux4 — Катя Гордон (@gordon_katya) December 25, 2017

Гордон добавила, что Партия добрых дел не привязана к политической идеологии, а «просто делает хорошие дела». Екатерина Викторовна поблагодарила членов партии за помощь и подчеркнула, что у них не будет «пафосного съезда», а на сэкономленные деньги они подтвердят свои добрые цели.

«Купим одежду нуждающимся многодетным мамам и их детям», — отметила журналистка.