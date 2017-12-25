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13:39   25 Декабря 2017
Россия
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Совфед попросил Париж позволить Керимову вернуться в РФ

Совфед попросил Париж позволить Керимову вернуться в РФ

Совет Федерации попросил властей Франции дать разрешение российскому сенатору Сулейману Керимову вернуться в Россию. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Политик отметила, что сенатор приедет во Францию по первому вызову. Парламент Дагестан также попросил Совфед разрешить Керимову исполнять свои должностные обязанности.

Ведутся консультации в Конституционном суде, отметила Матвиенко. Согласно законам Российской Федерации, в данном случае нет причин для прекращения деятельности сенатора. Генеральная прокуратура отправила запрос своим французским коллегами, чтобы провести свое расследование по уголовному делу Керимова. Сенатора задержали месяц назад в Ницце. Французские власти обвинили политика в неуплате налогов и отмывании денег. Позднее он был освобожден под залог в пять миллионов евро.

Автор: Павел Никифоров
#матвиенко #совфед #керимов
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