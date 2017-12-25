Киев готов передать ДНР и ЛНР 306 пленных

Киев готов передать ополченцам в Донбассе 306 человек. Обмен произойдет в ближайшее время.

Процедура будет осуществляться в рамках обмена пленными. Информацию подтвердила вице-спикер Рады и официальный представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко. Соответствующий пост она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, будут переданы 306 граждан при условии соблюдения законодательства страны, в обмен будут освобождены 74 украинца. На данный момент стороны улаживают логистические и технические моменты.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко объявил об обмене пленными в Донбассе. Процедуру планируется провести в конце года — 27 декабря.