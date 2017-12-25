В России резко снизились цены на iPhone 8 Plus

За две недели в России упала цена на iPhone 8 Plus, сообщают эксперты.

Модель на 64 гигабайта можно приобрести за 47900 рублей, а на 256 гигабайт аппарат обойдется всего в 64 тысячи. В сентябре модель на 256 гигабайт стоил 76900 тысяч рублей, тогда как базовая версия обходилась в 64900.

Эксперты рекомендуют перед покупкой смартфона от Apple проверять модельный номер аппарата, чтобы узнать, не лишен ли телефон лицензии на территории России. По мнению экспертов, телефоны с заниженной стоимостью могут иметь ряд существенных недочетов, например, не работать с российскими сетями четвертого поколения LTE 4G. Ранее владельцы iPhone X пожаловались на новую проблему с функцией Face ID.