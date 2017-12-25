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13:15   25 Декабря 2017
Россия
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Аксенов объяснил, почему ЕС и ОБСЕ не отправят наблюдателей в Крым на выборы

Аксенов объяснил, почему ЕС и ОБСЕ не отправят наблюдателей в Крым на выборы

Глава республики Крым Сергей Аксенов объяснил журналистам, почему представители ОБСЕ и ЕС не приедут на президентские выборы в качестве наблюдателей на полуостров.

По словам Аксенова, наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не хотят ехать в Крым на выборы президента РФ в качестве наблюдателей, потому что знают, что голосование в Крыму состоится легитимно, и его нужно будет признавать. Глава Крыма заявил, что на полуострове все будет сделано по закону, именно поэтому они не хотят ехать на полуостров, чтобы все признать. Аксенов отметил, что представителям Евросоюза удобнее делать выводы со слов провокаторов, которые пишут в интернете. Глава полуострова подчеркнул, что Крым по-прежнему является открытым для всех иностранных наблюдателей.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Евросоюз заявили, что не отправят своих наблюдателей за президентскими выборами в Крым. Президентские выборы в РФ состоятся 18 марта 2018 года.

Аксенов объяснил, почему ЕС и ОБСЕ не отправят наблюдателей в Крым на выборы

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #евросоюз #крым #обсе #политика #весь мир #аксенов #выборы 2018
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