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13:20   25 Декабря 2017
Россия
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Мемориальную доску в память о погибших в Сочи журналистах открыли в «Останкино»

Мемориальную доску в память о погибших в Сочи журналистах открыли в «Останкино»

Мемориальная доска открыта на территории телецентра.

Открытие памятника журналистам, погибшим в авиакатастрофе над Черным морем, было приурочено к годовщине со дня крушения лайнера — 25 декабря 2016 года. На доске, выполненной в виде обшивки самолета, находящейся в морской воде, написаны имена девяти погибших и выгравирована надпись: «В объятую войной Сирию наши ребята собирались всего на день. Оказалось, что навсегда. Мы вас помним…».

В памятной церемонии участвовали руководители телеканалов НТВ, «Звезда», холдинга ВГТРК и родных погибших. Все принесли темно-алые розы, которыми табличка была усыпана в завершении мероприятия.

Напомним, что самолет Минобороны Ту-154, вылетевший из аэропорта в Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел крушение на взлете. В тот день погибли 92 человека, среди них артисты военного Ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная под именем «доктор Лиза»), глава департамента культуры российского военного ведомства Антон Губанков, журналисты, военнослужащие и экипаж.

Автор: Александра Гегельская
#мемориальная доска #останкино #крушение ту-154
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