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12:57   25 Декабря 2017
Россия
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Екатерина Гордон выдвинется на пост президента от «Партии добрых дел»

Екатерина Гордон выдвинется на пост президента от «Партии добрых дел»

Лидер «Партии добрых дел» Андрей Кириллов заявил, что журналистка и общественный деятель Екатерина Гордон будет выдвигаться от них на пост президента России, пишет ТАСС.

По словам Кириллова, за Гордон единогласно проголосовали все делегаты съезда партии. О намерении выдвигаться на президентские выборы Екатерина Гордон заявила в октябре 2017 года. Позже она добавила, что ее решение не связано с выдвижением Ксении Собчак.

Теперь Гордон предстоит собрать не менее ста тысяч подписей избирателей и подать документы в Центризбирком не позднее 12 января. Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #выборы 2018 #екатерина гордон
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