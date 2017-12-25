Екатерина Гордон выдвинется на пост президента от «Партии добрых дел»

Лидер «Партии добрых дел» Андрей Кириллов заявил, что журналистка и общественный деятель Екатерина Гордон будет выдвигаться от них на пост президента России, пишет ТАСС.

По словам Кириллова, за Гордон единогласно проголосовали все делегаты съезда партии. О намерении выдвигаться на президентские выборы Екатерина Гордон заявила в октябре 2017 года. Позже она добавила, что ее решение не связано с выдвижением Ксении Собчак.

Теперь Гордон предстоит собрать не менее ста тысяч подписей избирателей и подать документы в Центризбирком не позднее 12 января. Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.