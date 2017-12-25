«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»
О коварстве украинских властей президент Незалежной Петр Порошенко рассказал, когда поздравлял дипломатов со 100-летием основания украинской дипслужбы.
Украинский лидер хотел в очередной раз поведать гражданам о «российской агрессии», но оговорился. Получился рассказ о «коварстве украинского режима».
«Никто не знает коварство украинского режима лучше, чем украинцы»: Петр Алексеевич оговорился или проговорился pic.twitter.com/HONaMy7Z8t— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 25, 2017
Общественность тут же отреагировала: президент Украины оговорился «по Фрейду». Люди уверены, уста Порошенко «наконец-то сказали правду об украинском режиме».
Не в бровь, а в глаз. Оговорка по Фрейду!— Nikolay Lysenko (@Amigo308) December 25, 2017
В кои-то веки Порошенко правду о украинском режиме сказал. ))— Дмитрий Ажицкий (@dga965) December 25, 2017
Прокомментировал казус украинского лидера также российский сенатор Алексей Пушков. Он заметил, что Порошенко действительно просто оговорился. Тем не менее российские власти подобных ошибок не допускают.
Порошенко:"Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы". Оговорка, конечно, и всё же...В России так не ошибаются.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 25, 2017