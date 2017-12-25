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13:20   25 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

О коварстве украинских властей президент Незалежной Петр Порошенко рассказал, когда поздравлял дипломатов со 100-летием основания украинской дипслужбы.

Украинский лидер хотел в очередной раз поведать гражданам о «российской агрессии», но оговорился. Получился рассказ о «коварстве украинского режима».

 

Общественность тут же отреагировала: президент Украины оговорился «по Фрейду». Люди уверены, уста Порошенко «наконец-то сказали правду об украинском режиме».

 

Прокомментировал казус украинского лидера также российский сенатор Алексей Пушков. Он заметил, что Порошенко действительно просто оговорился. Тем не менее российские власти подобных ошибок не допускают.

 

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #политика #новости #весь мир #петр порошенко #алексей пушков
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