О коварстве украинских властей президент Незалежной Петр Порошенко рассказал, когда поздравлял дипломатов со 100-летием основания украинской дипслужбы.

Украинский лидер хотел в очередной раз поведать гражданам о «российской агрессии», но оговорился. Получился рассказ о «коварстве украинского режима».

«Никто не знает коварство украинского режима лучше, чем украинцы»: Петр Алексеевич оговорился или проговорился pic.twitter.com/HONaMy7Z8t — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 25, 2017

Общественность тут же отреагировала: президент Украины оговорился «по Фрейду». Люди уверены, уста Порошенко «наконец-то сказали правду об украинском режиме».

Не в бровь, а в глаз. Оговорка по Фрейду! — Nikolay Lysenko (@Amigo308) December 25, 2017

В кои-то веки Порошенко правду о украинском режиме сказал. )) — Дмитрий Ажицкий (@dga965) December 25, 2017

Прокомментировал казус украинского лидера также российский сенатор Алексей Пушков. Он заметил, что Порошенко действительно просто оговорился. Тем не менее российские власти подобных ошибок не допускают.