Достойной альтернативы Путину на посту президента нет — лидер справороссов

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в выборах президента нет достойной альтернативы Владимиру Путину.

«Итоги выборов главы государства заранее понятны», — подытожил политик.

В своей речи на открытии съезда партии Миронов сказал, что справороссы «трезво смотрят на вещи и уважают своих избирателей». Политик призвал соратников «сказать честно и открыто» — «не будем разыгрывать спектакль с заранее известным финалом». В завершении своей речи глава справороссов подчеркнул: «достойной альтернативы Владимиру Путину на политическом поле страны нет».