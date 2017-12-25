Совладелец Промсвязьбанка не собирается судиться с Центробанком

Банкир признался, что он не сторонник судебных разбирательств и предпочитает решать спорные моменты путем нахождения компромиссов.

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев не считает решение о санации банка правильным. По его мнению, это нанесет непоправимый ущерб одному из лучших частных финучреждений. При этом Ананьев подтвердил, что так и не написал обращение с просьбой санировать банк силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом банкир рассказал в интервью газете «Ведомости».

Глава банка уточнил, что в начале осени он общался с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной и чувствовал доверие, поддержку и понимание. Он до сих пор не понимает, как спустя месяц удалось ее переубедить.

Как уточнил Ананьев, банк пытался найти капитал, однако осуществить это в такие сжатые сроки практически невозможно. В любом случае, стороны попробуют найти конструктивные пути разрешения этой ситуации, подытожил он.