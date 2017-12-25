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12:58   25 Декабря 2017
Россия
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Совладелец Промсвязьбанка не собирается судиться с Центробанком

Совладелец Промсвязьбанка не собирается судиться с Центробанком

Банкир признался, что он не сторонник судебных разбирательств и предпочитает решать спорные моменты путем нахождения компромиссов.

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев не считает решение о санации банка правильным. По его мнению, это нанесет непоправимый ущерб одному из лучших частных финучреждений. При этом Ананьев подтвердил, что так и не написал обращение с просьбой санировать банк силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом банкир рассказал в интервью газете «Ведомости».

Глава банка уточнил, что в начале осени он общался с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной и чувствовал доверие, поддержку и понимание. Он до сих пор не понимает, как спустя месяц удалось ее переубедить. 

Как уточнил Ананьев, банк пытался найти капитал, однако осуществить это в такие сжатые сроки практически невозможно. В любом случае, стороны попробуют найти конструктивные пути разрешения этой ситуации, подытожил он.

Автор: Александра Гегельская
#центробанк #ананьев #промсвязьбанк
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