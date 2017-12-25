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12:55   25 Декабря 2017
Россия
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«Яндекс» заблокирует агрессивную рекламу

«Яндекс» заблокирует агрессивную рекламу

С февраля 2018 года «Яндекс» прекратит использовать несколько форматов интернет-рекламы на компьютерах и мобильных телефонах.

«Яндекс» откажется от статичного рекламного блока на весь экран, появляющегося сразу после загрузки страницы, большого всплывающего окна по центру экрана, закрывающего содержимое страницы, и баннеров во всю ширину экрана высотой в 200 и 250 пикселей, зафиксированные внизу окна.

Также «Яндекс» откажется от рекламных видеороликов с автоматически включающимся звуком внутри содержимого сайта и баннеров на весь экран, появляющихся сразу после загрузки страницы. Российская компания прекратит использовать эти форматы интернет-рекламы не только на своих площадках, но и в «Яндекс.Браузере».

Автор: Олег Королев
#россия #общество #яндекс #реклама
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