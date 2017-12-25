Лавров: РФ не планирует переводить военных из Хмеймима в Египет

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не планирует переводить российских военных из Хмеймима в Египет, пишет RT.

По словам Лаврова, военные проводят совместные учения, что помогает вести обмен опытом. При этом он заявил, что перевода военных из РФ в Египет с территории Хмеймима не планируется. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что российской и египетской стороной было подписано соглашение о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры РФ и Египта.

По мнению Лаврова, соглашение является техническим, но отражающим партнерский характер отношений обеих стран. Ранее глава российского МИД заявил, что русофобская истерия со стороны властей США мешает отношениям с Россией.