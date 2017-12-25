Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Обмен по непропорциональной формуле 74/308 между республикой и Киевом состоится в среду. Сооснователь ДНР рассказал, кто может вернуться домой.

Самопровозглашенная Донецкая народная республика и Украина обменяются пленными в среду 27 декабря по формуле 74 на 306. Об этом 25 декабря сообщил журналистам глава ДНР Александр Захарченко. С лидерами народных республик, а также с главой общественного движения «Украинский выбор право народа» Виктором Медведчуком накануне встречался Патриарх Кирилл. После встречи глава РПЦ сообщил, что все детали обмена согласованы.

Политический и общественный деятель, основатель ДНР Андрей Пургин рассказал ИА «Политика Сегодня», что в настоящий момент на Украине находятся около 6 тысяч политических заключенных, но в своих отчетах СБУ указывает вдвое меньше.

«В минских соглашениях прописан обмен всех на всех, но в республиках нет политзаключенных, а только военнопленные. Поэтому, 74 украинских военнопленных мы меняем на 300 человек. С украинской стороны это преимущественно врачи и учителя, которые участвовали в референдуме 11 мая 2014 года (о самоопределении ДНР – прим. ред.). Им инкриминируют 110 статью УК Украины – сепаратизм», - говорит Пургин.

По словам собеседника агентства, многие из задержанных сейчас находятся в украинских ИВС и СИЗО. Преимущественно это те, кто открыто выступал против новой государственной политики. Например, пожилые коммунисты, которые «раздавали безобидные левые листовки». Доля военнопленных среди заключенных незначительная, считает политик. Впрочем, Киев не намерен передавать республикам тех, кто боролся за самоопределение с оружием в руках. Пургин полагает, что установить точное число всех политзаключенных в настоящий момент затруднительно.

«Обнаружить всех политзаключенных сложно, потому что сама система размещения информации на сайте позволяет публиковать только одну статью. Например, если у человека есть 110-я статья, ему могут нарисовать на сайте только сопротивление милиции, которое потом отменяют. И только при вынесении приговора выясняется, что это была 110-я статья. До суда человек может отсидеть три года в ИВС или СИЗО», - говорит он.

Политик подчеркнул, что никаких тайных тюрем на территории ДНР не существует. Республика готова передать украинской стороне всех пленных, а именно 74 человека. Такая цифра фигурировала в отчетах ОБСЕ. Пургин отмечает, что большее число украинских пленных международные наблюдатели в ДНР и ЛНР найти не смогли.