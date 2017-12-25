Аккаунт Ассанжа пропал из Twitter
Портал International Business Times сообщает, что из Twitter исчез аккаунт главы WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Ряд источников портала сообщает, что Ассандж сам удалил свой аккаунт, другие говорят, что ничего не знали о его планах и вряд ли он удалил страницу самостоятельно. При этом издание отмечает, что деактивация аккаунта Джулиана Ассанжа со стороны компании Twitter маловероятна. В минувшую субботу стало известно о том, что в Instagram стала недоступна страница Рамзана Кадырова.