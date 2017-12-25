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12:33   25 Декабря 2017
Россия
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Патриарх Кирилл прокомментировал обмен пленными в Донбассе

Патриарх Кирилл прокомментировал обмен пленными в Донбассе

Патриарх Кирилл заявил, что обмен пленными в Донбассе очень важен для Русской православной церкви.

По его словам, в ДНР, ЛНР и на Украине есть паства РПЦ. Русская православная церковь скорбит в отношении всего того, что происходит, ведь «и там, и там наши люди». Патриарх Кирилл подчеркнул, что необходимо мирно решить конфликт на востоке украинского государства.

«Глубоко убежден в том, что этот конфликт никому не нужен», — сказал патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси добавил, что боевые действия на территории ДНР и ЛНР окончательно прекратятся, если обе стороны «приложат усилия». Патриарх Кирилл оценил конструктивное участие обеих сторон при обмене пленными в Донбассе.

 

Автор: Олег Королев
#россия #донбасс #украина #общество #рпц
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