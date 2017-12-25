Патриарх Кирилл прокомментировал обмен пленными в Донбассе
Патриарх Кирилл заявил, что обмен пленными в Донбассе очень важен для Русской православной церкви.
По его словам, в ДНР, ЛНР и на Украине есть паства РПЦ. Русская православная церковь скорбит в отношении всего того, что происходит, ведь «и там, и там наши люди». Патриарх Кирилл подчеркнул, что необходимо мирно решить конфликт на востоке украинского государства.
«Глубоко убежден в том, что этот конфликт никому не нужен», — сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси добавил, что боевые действия на территории ДНР и ЛНР окончательно прекратятся, если обе стороны «приложат усилия». Патриарх Кирилл оценил конструктивное участие обеих сторон при обмене пленными в Донбассе.
«Киев отпустит 306 человек, ДНР и ЛНР - 74»: Патриарх Кирилл, Медведчук, Захарченко и Пасечник согласовали обмен пленными «всех на всех» 27 декабряhttps://t.co/ZuFyRrnU0O pic.twitter.com/xkAIh8yUjP— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 25, 2017