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12:15   25 Декабря 2017
Россия
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Житель Петербурга получил пулю в голову, когда был в гостях

Житель Петербурга получил пулю в голову, когда был в гостях

В одной из квартир на Кузнецовской улице Санкт-Петербурга произошла потасовка со стрельбой, сообщает полиция.

ЧП произошло в минувшее воскресенье, 24 декабря. В полицию обратились очевидцы и рассказали, что на Московском проспекте находится мужчина с огнестрельным ранением. Правоохранители выяснили, что накануне мужчина зашел в гости к знакомым, которые выпивали, в ходе общения возникла ссора, переросшая в скандал. Один из находившихся в квартире достал травматический пистолет и выстрелил мужчине в голову.

К слову, писать заявление в полицию на обидчика потерпевший не стал и сказал, что ЧП является его личным делом. Сейчас мужчина находится в больнице.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #стрельба #криминальная хроника #криминал
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