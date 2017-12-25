«Он имел в виду другое»: Пентагон объяснил слова генерала Неллера о войне с Россией
В Вашингтоне поспешили опровергнуть опрометчивое заявление командующего о якобы грядущей «большой драке» с РФ.
Командующий морскими пехотинцами США, расквартированными в Норвегии, генерал Роберт Неллер ранее заявил, что американским военным следует подготовиться к «большой драке». Он заметил, что американское присутствие в регионе могут расширить, а то и вовсе передислоцировать. Внимание Штатов, считает генерал, вскоре переключится с Ближнего Востока на Россию и Тихоокеанский регион.
«Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война. Благодаря своему присутствию здесь вы участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе», — подчеркнул Неллер.
Пентагону в срочном порядке пришлось объяснять слова командующего американскими морпехами. Минобороны США поспешило опровергнуть данные о «приближающейся войне между Вашингтоном и Москвой».
«В действительности он упомянул, что наиболее вероятной точкой конфликта является Корейский полуостров. Но даже это крайне маловероятно в плане возникновения конфликта между двумя государствами» — попытался сгладить слова генерала подполковник Эрик Дент в беседе с ТАСС.
Он также прокомментировал ситуацию в разговоре с The Washington Post. Тут Дент объясняет заявление генерала по-другому.
«Мысль о войне способна подталкивать воинов к тому, чтобы тренироваться упорнее и повышать боеготовность. Я даже не могу себе представить профессионального военачальника, который бы говорил своим солдатам, морякам, летчикам, морпехам или пограничникам, что мы не должны думать о возможности возникновения конфликта», — говорит подполковник.