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12:08   25 Декабря 2017
Весь мир
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Хейли объяснила, почему сократили бюджет ООН

Хейли объяснила, почему сократили бюджет ООН

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала уменьшение бюджета организации на 2018-2019 годы.

По ее словам, Организация Объединенных Наций неэффективно расходует деньги. Вашингтон не позволит пользоваться «щедростью американского народа», поэтому США добиваются прозрачной и экономной работы ООН.

«Не позволим сохранять неконтролируемость расходов», — подчеркнула постпред США при ООН.

Хейли добавила, что это не только «историческое сокращение расходов организации», но и большой шаг «в правильном направлении». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш запрашивал более пяти миллиардов долларов. Бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов.

Автор: Тоня Краснова
#сша #оон #весь мир #хейли
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