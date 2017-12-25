Хейли объяснила, почему сократили бюджет ООН

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала уменьшение бюджета организации на 2018-2019 годы.

По ее словам, Организация Объединенных Наций неэффективно расходует деньги. Вашингтон не позволит пользоваться «щедростью американского народа», поэтому США добиваются прозрачной и экономной работы ООН.

«Не позволим сохранять неконтролируемость расходов», — подчеркнула постпред США при ООН.

Хейли добавила, что это не только «историческое сокращение расходов организации», но и большой шаг «в правильном направлении». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш запрашивал более пяти миллиардов долларов. Бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов.