Су-27 американцам нужны для тренировок. Эксперт предупреждает, что поставка может привести к небоевым потерям. Запчасти к истребителям делают «прапорщики в гаражах».

Несколько американских компаний, среди которых Air USA, Tactical Air Support, Draken International и Pride Aircraft, готовы приобрести военные самолеты российского и советского производства, в том числе у Украины. Воздушные суда нужны для тренировок американских военных, сообщает The National Interest. Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военный эксперт Александр Жилин напомнил ИА «Политика Сегодня», что покупка выглядит традиционной, так США поступали еще во времена Холодной войны.

«Было создано несколько эскадрилей из отечественных самолетов, чтобы психологически, тактически натаскивать своих летчиков для воздушных боев с российскими самолетами, для противостояния российской тактике, чтобы американские пилоты были психологически готовы ко встрече с нашими самолетами в небе», - пояснил он.

Эксперт отметил, что Москва не отвечала Вашингтону зеркально.

«У нас нет ни одного F-16, никакой американской техники, мы - мирные люди», - указал он.

Советская техника и сейчас присутствует в небе над США. Су-27 был замечен во время имитации воздушного боя с самолетом F-16 вблизи американской авиабазы Неллис в штате Невада. Считается, что этот истребитель имеет украинское происхождение.

В сентябре 2017 года Су-27 попал в авиакатастрофу, во время которой погиб американский подполковник Эрик Шульц. По данным Aviation Week, подполковник проходил службу в подразделении, специализирующемся на применении советских и российских истребителей, среди которых Су-27 и МиГ-29. Целью этих испытаний является оценка их боевых качеств.

Жилин считает, что тренировки с советскими самолетами демонстрируют интервенционистскую направленность американской армии. Ее основной задачей является война на фронтах других стран.

«Я очень боюсь, что в условиях Третьей мировой войны часть самолетов с российскими опознавательными знаками может быть использована с целью варварских провокаций, - подчеркнул Жилин. - Это может быть нанесение ударов по войскам Асада, удар по американскому самолету для провокации военного конфликта, удар по Израилю для полного обрушения ситуации на Ближнем Востоке. Это было бы в стиле англосаксов».

Сбой в стратегии времен Холодной войны может дать непредсказуемость поставщика самолетов.