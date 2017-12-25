Погранслужба ВСУ подтвердила, что украинский контрактник попросил убежища в России

Военнослужащий контрактной службы ВСУ подал заявление на получение статуса беженца в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

В сообщении отмечается, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области выявили гражданина Украины в потоке пассажиров, пересекающих государственную границу. Уточняется, что он заявил о том, что самовольно оставил воинскую часть.

Украинский военный обратился к сотрудникам погранслужбы вчера. Он объяснил свой поступок «неуставными отношениями» в рядах ВСУ.