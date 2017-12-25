МЧС: На Камчатку надвигается ураганный ветер до 50 метров в секунду

Управление МЧС по Камчатскому краю предупреждает жителей региона об ураганном ветре, который ожидается в нескольких районах.

По сообщению ведомства, на юге Елизовского и Усть-Большерецкого районов ожидается сильный ветер до 50 метров в секунду, что вызовет девятиметровые волны, лавины и ураган, а видимость будет достигать не более 500 метров. Капитанам всех воздушных судов рекомендовали укрыть корабли в бухтах. Главам судоходных компаний сообщено, что нужно предпринять меры повышенной осторожности на случай ЧП.

Ранее МЧС предупредило о серьезном ухудшении погоды в Новосибирской области на два дня. Кроме того, на Сахалине в 11 районах региона прогнозируется лавинная опасность из-за снегопада, метели и сильного шквалистого ветра.