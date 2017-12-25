Комитет Совфеда поддержал расширение пункта ВМФ РФ в Тартусе

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал соглашение о расширении пункта российского военно-морского флота в Тартусе.

В четверг, 21 декабря, Государственная дума утвердила соглашение с сирийским государством по расширению базы ВМФ РФ в Тартусе. В порту города располагалась советская, а сейчас российская военно-морская база в Сирии.

#Заседание: ГД ратифицировала соглашение с Сирией по расширению базы ВМФ РФ в Тартусе — Государственная Дума (@dumagovru) December 21, 2017

Российский лидер Владимир Путин вносил на рассмотрение ГД соглашение с Дамаском о расширении территории ВМФ РФ в Тартусе на 49 лет.