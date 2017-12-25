Комитет Совфеда поддержал расширение пункта ВМФ РФ в Тартусе
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал соглашение о расширении пункта российского военно-морского флота в Тартусе.
В четверг, 21 декабря, Государственная дума утвердила соглашение с сирийским государством по расширению базы ВМФ РФ в Тартусе. В порту города располагалась советская, а сейчас российская военно-морская база в Сирии.
#Заседание: ГД ратифицировала соглашение с Сирией по расширению базы ВМФ РФ в Тартусе— Государственная Дума (@dumagovru) December 21, 2017
Российский лидер Владимир Путин вносил на рассмотрение ГД соглашение с Дамаском о расширении территории ВМФ РФ в Тартусе на 49 лет.
Владимир Путин внес в Думу соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе. Это соглашение закрепляет военное присутствие России в Сирии, необходимое для поддержания стабильности в этой стране. Оно носит стратегический характер и рассчитано на 49 лет. pic.twitter.com/2zrAUqCYHR— Игорь Калмыков (@Nangarhar_Kunar) December 13, 2017