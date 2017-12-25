Обмен пленными в Донбассе состоится через два дня — Захарченко

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что обмен пленными в Донбассе произойдет 27 декабря.

По данным РИА Новости, сегодня были оговорены условия обмена пленными. Глава самопровозглашенной республики отметил, что обмен должен осуществляться по формуле «306 на 74». Он также выразил надежду, что Киев будет придерживаться обещаний.

Двумя днями ранее президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили вопрос об обмене пленными на востоке страны.