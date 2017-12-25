Абэ хочет поскорее начать совместное с РФ освоение Южных Курил

Депутат парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что японский премьер Синдзо Абэ хочет начать совместное с Россией освоение Южных Курил, пишет РИА Новости.

По словам Судзуки, Абэ заявил, что нужно начинать с того, что уже можно сделать в данный момент. Также депутат передал слова Абэ о том, что предстоящий год станет перекрестных для отношений Японии и России, а также станет «крупной вехой», поэтому нужно делать как можно больше работы. Консультации по совместной хозяйственной деятельности на Курилах РФ и Япония провели в августе 2017 года.