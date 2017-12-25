Петербургские инженеры протестировали прогрессивный кондиционер для судов

Аппарат предназначен для нужд ВМФ. За последние несколько лет это стало первым испытанием удара с высоты более метра столь массивного оборудования.

Кондиционер успешно прошел своеобразный «краш-тест» с мощной вибрацией, качкой, воздействием экстремальных температур, а также с падение с высоты. Испытания проводили специалисты петербургской компании ООО «НПК Морсвязьавтоматика». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Видеозапись из лаборатории попала в сеть. Как уточняют в организации, до того, как техника поступает в Минобороны, она проходит множество тестов. Для этого аппаратуру подвергают электрическим, температурным, аэро и гидродинамическим испытаниям. Поскольку корабельный автономный кондиционер предназначен для нужд ВМФ, дополнительно были сымитированы условия судовой качки и наклонов, проверены вибростойкость и ударостойкость оборудования.

Автономные кондиционеры производства «Морсвязьавтоматика» предназначены для круглогодичного поддержания заданного температурного режима в системах кондиционирования на различных судах. Система имеет погрешность менее градуса и способна автоматически регулировать напор воздуха при изменении положения отдельных воздушных заслонок, при этом не изменяя общий объем расходуемого воздуха. На данный момент такой кондиционер превосходит все известные отечественные и зарубежные аналоги.