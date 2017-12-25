Бурятские хирурги достали из желудка пенсионерки гвозди, шурупы и гайки

Врачи Республиканской клинической больницы имени Н.А.Семашко сообщили, что 74-летнюю женщину привезли в сосудистый центр в начале декабря.

У жительницы Иволгинского района Бурятии была высокая температура, чтобы проверить возможную анемию, врачи назначили ФЭГДС. При эндоскопическом осмотре выяснили, что в желудке пенсионерки находились гвозди, шурупы и болты.

Женщину прооперировали под общим наркозом, сделали лапаратомию и гастротомию. Врачи достали дверные шпингалеты и серебряную цепочку 925 пробы. Из желудка пенсионерки извлекли 152 железных предмета. Сколько они там находились, никто не знает, кроме самой жительницы Иволгинского района.