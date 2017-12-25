Лавров: Русофобская истерия в Вашингтоне мешает отношениям США и РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что русофобская истерия, которая царит в Вашингтоне, мешает США и России продвигаться по вопросам важных направлений, пишет РИА Новости.

По словам главы российского министерства иностранных дел, в отношениях Америки и России есть много застарелых и недавно возникших искусственно созданных проблем. Лавров отметил, что главной из них является русофобская истерия, которая охватила власти Вашингтона и приобрела характер паранойи. По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ, именно эта истерия не дает двигаться вперед по важным направлениям для обеих стран. Кроме того, это провоцирует напряжение на мировой арене.

Ранее глава МИД РФ заявил, что между РФ и США нет «железного занавеса». Кроме того, Сергей Лавров рассказал, что пока не обсуждаются сроки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.