Подарок от «страны-агрессора»: Азаров указал украинцам на три миллиарда долларов, перечисленные Россией за транзит газа

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев ранее заявил, что Украина получила от России в текущем году три миллиарда долларов за транзит газа.

Коболев признался, что Украина может потерять эти деньги в 2019 году, когда истечет срок контракта с «Газпромом». Тогда Россия может отказаться от транзита газа через Украину.

Экс-премьер Незалежной Николай Азаров, комментируя слова главы «Нафтогаза», заметил, что тем, кто уверен в «агрессии» Москвы следует задуматься над приведенными данными. Политик отмечает, что от РФ Украина получила в этом году больше, чем от Международного валютного фонда (МВФ) и Евросоюза.

«И это при том, что Киев упорно отказывается возвращать те же три миллиарда долларов кредита, предоставленные Россией», — подчеркивает Азаров.

Бывший премьер-министр Украины обращает внимание, что данные «Нафтогаза» не сходятся с заявлениями Киева об «агрессии России». Вряд ли Москва перечисляла бы такие «громадные деньги» своему «врагу».