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11:07   25 Декабря 2017
Весь мир
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Между Россией и США нет «железного занавеса» — Лавров

Между Россией и США нет «железного занавеса» — Лавров

Отношения между странами по-прежнему напряженные. Однако их нельзя охарактеризовать как новый «железный занавес».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил ряд проблем между странами, среди которых назвал необоснованные антироссийские действия. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Глава МИД пояснил, что к подобным мерам относятся расширение санкций в отношении РФ, ситуацию с российской дипломатической собственностью, давление ФБР на дипломатов, а также целенаправленную травлю российских средств массовой информации.

По словам Лаврова, это лишь краткий перечень немотивированных антироссийских мер, который он объясняет «очередным приступом маккартизма», от которого Америка так и не выработала иммунитет. И выразил надежду, что скоро эта «охота на ведьм» закончится.

Автор: Александра Гегельская
#россия #сша #мид #лавров
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