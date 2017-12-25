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10:52   25 Декабря 2017
Весь мир
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Белый дом готовит для конгресса США список «плохих парней» из России

Белый дом готовит для конгресса США список «плохих парней» из России

Администрация президента США Дональда Трампа составляет список, в котором укажет всех приближенных к российской власти бизнесменов.

Как сообщает «Коммерсантъ», документ будет представлен конгрессу США в январе 2018 года. В список войдут высокопоставленные российские чиновники и приближенные к власти бизнесмены. Над списком работает Минфин, Госдеп и некоторые другие американские ведомства.

Отмечается, что попадание в список не значит автоматическое введение санкций против этих людей, но увеличивает риск этого. В частности, ряд банков может отказать в сотрудничестве человеку из списка «плохих парней». По словам экс-координатора санкционной политики госдепартамента США Дэниела Фрида, список должен быть не массовым, а точечным, и его не нужно раздувать для того, чтобы добиться красивых цифр.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #белый дом #весь мир #конгресс сша
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