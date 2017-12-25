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12:57   25 Декабря 2017
Весь мир
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США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

Такую цифру назвал в разговоре с ИА «Политика сегодня» политолог Александр Асафов.

На самом деле речь идет не о буквальном введении ограничительных мер на Новый год. Пока только о представлении Конгрессу Кремлевского доклада, представляющего собой список российских чиновников и приближенных к власти бизнесменов. Но даже это случится в конце января 2018 года. 

Перечень составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций». Документ подписал президент США Дональд Трамп в августе 2017 года. Помимо администрации президента над докладом работают сотрудники Минфина США, Госдепа и других ведомств. По словам бывшего координатора санкционной политики Госдепа, эксперта вашингтонского Atlantic Council Дэниела Фрида, попадание персоны в список не всегда означает введение санкций против конкретного человека. Фигуранты перечня столкнутся с практическими финансовыми последствиями не сразу. Он указал на «точечность», а не «массовость» нового документа. Сколько человек попадет в список «плохих парней», пока неизвестно. Цифры звучат разные. Политолог Александр Асафов заявил, что конкретики по этому перечню пока нет, только слухи: речь может идти о 20 или даже 50 тысячах россиян.

«Анонсирование данного списка по всем западным и не западным каналам - уже информационная спецоперация, - заявил он. - Это общая история, связанная с давлением на Россию везде, где это возможно: через спорт или другие сферы. Конечно, этот список будет самым ярким и сильным аргументом для давления на российскую финансовую элиту».

Эксперт уверен, что участники «перечня плохих парней» не смогут пользоваться западными финансовыми институтами, потеряют иностранные счета, собственность и бизнес в США или Великобритании. 

Информационная спецоперация: кто попадет в госдеповские списки «плохих парней России»

Асафов напомнил, что подготовка операции длилась достаточно долго, пока списки не оглашаются и непонятно, обнародуют их полностью или частично.

«Запад пытается шантажировать российскую элиту, предлагая им выбрать: присягнуть им или родной стране, - указал он».  

Пока сложно сказать, кто попадет в эти списки. Документ точно будет открытым и постоянно пополняться, считает собеседник агентства. 

«Туда попадет немало людей, - уверен Асафов. - Уже говорят, что в списке могут быть от 20 до 50 тысяч фамилий. Он станет серьезной попыткой давления на Россию и позволит заставить Москву принимать те или иные политические решения. Безусловно это очень серьезное препятствие, но я уверен, что РФ справится». 

Автор: Зиновий Бедакин
#россия #сша #санкции #трамп #госдеп #список
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