Католики по всему миру отмечают Рождество

Сегодня католические христиане празднуют один из главных христианских праздников, установленных в честь рождения Иисуса Христа. Событие традиционно проходит 25 декабря по григорианскому календарю.

Главная служба прошла в ночь на понедельник в соборе Святого Петра в Ватикане. Ее начал папа Римский Франциск ровно в полночь. Об этом говорится на англоязычном сайте BBC News. Службу транслировали в прямом эфире итальянские телеканалы.

Как сообщают местные СМИ, в этом году съемка церемонии осуществлялась при помощи инновационной экспериментальной технологии высокого разрешения, чтобы «позволить верующим окунуться в таинство прихода на Землю Спасителя».

Сегодня в полдень по местному времени понтифик обратиться к католикам всего мира с речью «Миру и граду». Традиционно, кроме радости Рождества, папа Римский затрагивает острые и самые актуальные вопросы современности.