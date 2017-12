«Спустя четыре года все тайное стало явным»: Байден рассказал о вмешательстве США в Майдан

В своих мемуарах бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, как в феврале 2014 года позвонил президенту Украины Виктору Януковичу и приказал ему покинуть пост лидера.

Мемуары бывшего вице-президента США «Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose» изданы в ноябре текущего года. Он рассказал, что принес для него 2014 год. В частности, Байден поведал о событиях на Украине, в Центральной Америке и Ираке. Отрывки из мемуаров привел в Facebook экс-премьер Украины Николай Азаров.

Бывший премьер-министр Украины считает, что в своих мемуарах Байден признал вмешательство Штатов в Майдан. Вашингтон помог совершить государственный переворот, фактически управляя Киевом. Об этом свидетельствуют слова бывшего вице-президента о том, что он лично в феврале 2014 года позвонил президенту Незалежной и приказал ему покинуть пост.

Но Байден, уверяет Азаров, далеко не во всем правдив. Он врет, говоря о убийствах украинцев снайперами Януковича.

«Ему было точно известно, что это – американская спецоперация. И об этом сейчас есть много свидетельств», — настаивает экс-премьер Украины.

Азаров называет рассказ бывшего вице-президента США свидетельством наглости и бесцеремонности Вашингтона. Более того, мемуары - доказательство вмешательства Штатов во внутренние дела Украины и участия в государственном перевороте.