«Спустя четыре года все тайное стало явным»: Байден рассказал о вмешательстве США в Майдан

Мы в соц.сетях:
ЦИК отказал Лурье, Полонскому и Навальному в регистрации на выборах президента

ЦИК отказал Лурье, Полонскому и Навальному в регистрации на выборах президента

 ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет
«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных
«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

 Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию
ЦИК отказал Лурье, Полонскому и Навальному в регистрации на выборах президента

ЦИК отказал Лурье, Полонскому и Навальному в регистрации на выборах президента

 ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет

ЦИК разрешил бизнес-омбудсмену Титову открыть избирательный счет
«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

«В России так не ошибаются»: Пушков отреагировал на слова Порошенко о «коварном украинском режиме»

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных
«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

«В России их уже давно модернизировали»: американцы назвали неэффективными тренировки ВВС США на купленных у Украины самолетах РФ

 Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию

Слышали ли вы о значительной роли Лондона в Сирии? Захарова объяснила, зачем Джонсон приехал в Россию
10:28   25 Декабря 2017
Весь мир
342

«Спустя четыре года все тайное стало явным»: Байден рассказал о вмешательстве США в Майдан

«Спустя четыре года все тайное стало явным»: Байден рассказал о вмешательстве США в Майдан

В своих мемуарах бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, как в феврале 2014 года позвонил президенту Украины Виктору Януковичу и приказал ему покинуть пост лидера.

Мемуары бывшего вице-президента США «Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose» изданы в ноябре текущего года. Он рассказал, что принес для него 2014 год. В частности, Байден поведал о событиях на Украине, в Центральной Америке и Ираке. Отрывки из мемуаров привел в Facebook экс-премьер Украины Николай Азаров.

Бывший премьер-министр Украины считает, что в своих мемуарах Байден признал вмешательство Штатов в Майдан. Вашингтон помог совершить государственный переворот, фактически управляя Киевом. Об этом свидетельствуют слова бывшего вице-президента о том, что он лично в феврале 2014 года позвонил президенту Незалежной и приказал ему покинуть пост.

Но Байден, уверяет Азаров, далеко не во всем правдив. Он врет, говоря о убийствах украинцев снайперами Януковича.

«Ему было точно известно, что это – американская спецоперация. И об этом сейчас есть много свидетельств», — настаивает экс-премьер Украины.

Азаров называет рассказ бывшего вице-президента США свидетельством наглости и бесцеремонности Вашингтона. Более того, мемуары - доказательство вмешательства Штатов во внутренние дела Украины и участия в государственном перевороте.

"И они, безусловно, будут важными доказательствами обвинения участникам переворота на будущем судебном процессе", - подытожил политик.

Автор: Юлия Халус
#сша #украина #политика #майдан #новости #весь мир #джо байден #2014 год
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой» Россия
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»
Эсеры ждут помощи от журналистов в поиске кандидата на следующих выборах президента России.
14:39   25 Декабря 2017
988
США намерены купить истребители на Украине Весь мир

США намерены купить истребители на Украине

14:29   25 Декабря 2017
2982
США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян Весь мир

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

12:57   25 Декабря 2017
1007
Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных Ближнее зарубежье

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

12:50   25 Декабря 2017
2492
Новости smi2.ru
Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

 США намерены купить истребители на Украине

США намерены купить истребители на Украине

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

 «Он имел в виду другое»: Пентагон объяснил слова генерала Неллера о войне с Россией

«Он имел в виду другое»: Пентагон объяснил слова генерала Неллера о войне с Россией