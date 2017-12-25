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10:07   25 Декабря 2017
Россия
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СКР полностью исключил версию взрыва на борту Ту-154, разбившегося под Сочи

СКР полностью исключил версию взрыва на борту Ту-154, разбившегося под Сочи

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следователи полностью исключили версию взрыва на борту самолета Ту-154, который рухнул под Сочи.

По словам Петренко, расследование крушения самолета показало, что взрыв в самолете исключен. Также сообщается, что в течение года было проведено почти 400 различных экспертиз. В данный момент завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов.

СКР полностью исключил версию взрыва на борту Ту-154, разбившегося под Сочи

Авиакатастрофа под Сочи произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Ту-154, летевший из Москвы в сирийскую Латакию через Сочи потерпел крушение через 70 секунд после вылета из сочинского аэропорта. Погибли все члены экипажа и пассажиры, всего 92 человека. В самолете находились артисты ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #происшествия #чп #ту-154 #авиакатастрофа ту-154
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