СКР полностью исключил версию взрыва на борту Ту-154, разбившегося под Сочи

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следователи полностью исключили версию взрыва на борту самолета Ту-154, который рухнул под Сочи.

По словам Петренко, расследование крушения самолета показало, что взрыв в самолете исключен. Также сообщается, что в течение года было проведено почти 400 различных экспертиз. В данный момент завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов.

Авиакатастрофа под Сочи произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Ту-154, летевший из Москвы в сирийскую Латакию через Сочи потерпел крушение через 70 секунд после вылета из сочинского аэропорта. Погибли все члены экипажа и пассажиры, всего 92 человека. В самолете находились артисты ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.