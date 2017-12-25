Комплексная безопасность. У России есть время подготовиться к ужесточению санкций

Российский экономист Евгений Гольдфайн объяснил, почему глава Сбербанка боится последствий новых ограничительных мер.

Руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью Financial Times заявил, что в случае введения Вашингтоном широкомасштабных санкций в отношении РФ, это может привести к более серьезным последствиям, нежели во время холодной войны.

«Холодная война покажется детской забавой», - заявил он в интервью.

Греф назвал иррациональной идею отключения российских государственных банков от системы международных платежей SWIFT. Представители Запада предлагали такую меру еще в 2014 году во время введения первых антироссийских санкций. Из-за ухудшения отношений Вашингтона и Москвы вероятность возвращения к рассмотрению этой инициативы увеличилась. Глава Сбербанка ранее сообщал о намерении кредитной организации перестать сотрудничать с некоторыми странами Европы из-за санкций.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» российский экономист Евгений Гольдфайн, речь идет о комплексной безопасности, включающей в себя несколько сотен различных аспектов, в том числе и по SWIFT. По его словам, в этом случае какие-то санкции могут нарушить систему расчета, включая цифровую, базирующуюся на карточках Visa, Master Card и так далее.

«Я не уверен, что страна к этому подготовилась. Однако еще есть время, чтобы протестировать комплексную безопасность, принять определенные меры, - сказал эксперт. - Возможно, Греф нагнетает ситуацию. Его слова звучат, как «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой». Но благодушие в этом случае нужно убирать».

Гольдфайн считает, что Россия действительно не по своему желанию находится в наибольшей конфронтации с США, чем любые другие страны. Он напомнил, что во всех военных науках говорится, что нужно бить по лидеру штаба, тогда остальные рассыпятся. Именно так, по мнению экономиста, Запад намерен атаковать Россию.