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11:10   25 Декабря 2017
Весь мир
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Комплексная безопасность. У России есть время подготовиться к ужесточению санкций

Комплексная безопасность. У России есть время подготовиться к ужесточению санкций

Российский экономист Евгений Гольдфайн объяснил, почему глава Сбербанка боится последствий новых ограничительных мер.

Руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью Financial Times заявил, что в случае введения Вашингтоном широкомасштабных санкций в отношении РФ, это может привести к более серьезным последствиям, нежели во время холодной войны. 

«Холодная война покажется детской забавой», - заявил он в интервью.

Греф назвал иррациональной идею отключения российских государственных банков от системы международных платежей SWIFT. Представители Запада предлагали такую меру еще в 2014 году во время введения первых антироссийских санкций. Из-за ухудшения отношений Вашингтона и Москвы вероятность возвращения к рассмотрению этой инициативы увеличилась.  Глава Сбербанка ранее сообщал о намерении кредитной организации перестать сотрудничать с некоторыми странами Европы из-за санкций.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» российский экономист Евгений Гольдфайн, речь идет о комплексной безопасности, включающей в себя несколько сотен различных аспектов, в том числе и по SWIFT. По его словам, в этом случае какие-то санкции могут нарушить систему расчета, включая цифровую, базирующуюся на карточках Visa, Master Card и так далее.   

«Я не уверен, что страна к этому подготовилась. Однако еще есть время, чтобы протестировать комплексную безопасность, принять определенные меры, - сказал эксперт. - Возможно, Греф нагнетает ситуацию. Его слова звучат, как «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой». Но благодушие в этом случае нужно убирать».

Гольдфайн считает, что Россия действительно не по своему желанию находится в наибольшей конфронтации с США, чем любые другие страны. Он напомнил, что во всех военных науках говорится, что нужно бить по лидеру штаба, тогда остальные рассыпятся. Именно так, по мнению экономиста, Запад намерен атаковать Россию. 

«Существуют сотни позиций, по которым можно ударить и нанести ущерб России. И задача комплексной безопасности именно в том, чтобы таких ударов можно было бы избежать и последствия их были бы минимизированы», - заключил собеседник агентства. 

Автор: Зиновий Бедакин
#россия #сша #экономика #санкции #банки #греф #swift
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