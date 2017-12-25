СМИ: Путин посетит кремлевскую елку 26 декабря

Источники РБК сообщили, что во вторник, 26 декабря, президент РФ Владимир Путин может посетить кремлевскую елку.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, посещение елки президентом нельзя исключать никогда. Праздник ежегодно проходит в Государственном кремлевском дворце, а новогодняя елка устанавливается на Соборной площади Кремля. Ожидается, что в этом году именно на площади Путин пообщается с ребятишками, приехавшими на праздник.

На главную елку страны в Кремль по приглашению Владимира Путина ежегодно съезжаются не только отличники и победители школьных олимпиад и конкурсов, но и воспитанники детских домов из разных регионов России. Ожидается, что в этом году на праздник приедут порядка пяти тысяч детей.