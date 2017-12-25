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9:54   25 Декабря 2017
Весь мир
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«Русские хакеры» взломали Рождество: RT поздравил своих подписчиков

«Русские хакеры» взломали Рождество: RT поздравил своих подписчиков

«Я не злопамятный, но у меня хорошая память» — кажется, под таким девизом сотрудники RT сняли новогоднее видеопоздравление. Сюжет ролика отсылается к популярным «русским хакерам».

В ролике маленький американский мальчик оставляет печенье и молоко Санта Клаусу накануне Рождества и в предвкушении волшебства и подарков идет спать. Ночью он просыпается от шума и идет к елке, но вместо ожидаемого, он видит Деда Мороза — тот ночью прокрадывается в их дом, связывает Санта Клауса, а потом заставляет малыша читать стихи на стуле. 

Так телеканал поздравил своих подписчиков с наступающим Новым годом и Рождеством. Видео под названием «Дед Мороз вместо Санта-Клауса: «русские хакеры» взломали Рождество» появилось на их официальном YouTube-канале.

Словосочетание «русские хакеры» прочно закрепилось в СМИ после многочисленных безосновательных обвинений США в адрес России, в том числе касающихся «взлома» серверов во время президентских выборов в Америке. Кремль неоднократно опровергал подобную информацию. Напомним также, что ранее Минюст США потребовало от российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иноагента.

Автор: Александра Гегельская
#сша #поздравление #новый год #русские хакеры #rt #рождество
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