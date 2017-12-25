Два землетрясения зафиксировано на Алтае

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) сообщает о фиксировании двух подземных толчков в Алтайском крае.

Первое землетрясение зафиксировано в 21.41 по московскому времени, магнитуда составила 4,6 балла, эпицентр находился в 243 километрах от города Горно-Алтайска. Через пару часов произошел второй подземный толчок, магнитуда составила 3,6 балла, эпицентр находится юго-восточнее на 6 километров. Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.

По данным экспертов, в этом районе в течение последних 15 лет сохраняется сейсмоактивность. Ученые считают, что это связано с процессами горного образования. По данным МЧС, данные землетрясения в Алтайском крае являются незначительными.