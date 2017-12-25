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Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине

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 ИГ взяло ответственность за взрыв в Кабуле

ИГ взяло ответственность за взрыв в Кабуле
7:57   25 Декабря 2017
Весь мир
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При взрыве в центре Кабула погибли не менее трех человек

При взрыве в центре Кабула погибли не менее трех человек

Телеканал 1TV сообщает, что в результате взрыва в столице Афганистана погибли не менее трех человек, также есть пострадавшие.

Взрыв произошел в Кабуле около здания Национального директората безопасности (афганской разведывательной службы). Бомбу привел в действие террорист-смертник. В результате мощного взрыва погибли три человека, также есть один пострадавший, его госпитализировали. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за ЧП.

Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #взрыв #чп #кабул #афганистан #весь мир
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