При взрыве в центре Кабула погибли не менее трех человек

Телеканал 1TV сообщает, что в результате взрыва в столице Афганистана погибли не менее трех человек, также есть пострадавшие.

Взрыв произошел в Кабуле около здания Национального директората безопасности (афганской разведывательной службы). Бомбу привел в действие террорист-смертник. В результате мощного взрыва погибли три человека, также есть один пострадавший, его госпитализировали. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за ЧП.